Autostrade, le chiusure per cantieri della notte tra il 5 e il 6 ottobre

Genova. Da Aspi il programma delle chiusure legate ai cantieri nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 ottobre. Per il dettaglio e gli orari di chiusura consultare: https://cutt.ly/JuvAnK8

Sulla A10 Genova-Savona chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Genova Pra’ in uscita per chi proviene da Savona. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Genova Aeroporto;

Inoltre sempre sulla A10 è prevista la chiusura con orario 21:30-5:30, del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ in direzione Savona. In alternativa, a chi da Genova è diretto verso Savona, si consiglia di entrare alla stazione di Genova Pra’.