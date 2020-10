Atp, per i rimborsi Covid c’è tempo fino a sabato: ecco la procedura da seguire

Genova. Atp ricorda che il termine ultimo per presentare la richiesta di compensazione degli abbonamenti annuali è fissato al 31 ottobre 2020.

Per evitare assembramenti presso le biglietterie, Atp invita a inviare una mail a compensazioni.covid@atpesercizio.it allegando l’autocertificazione, copia di un documento di identità e copia dell’abbonamento per cui si chiede la compensazione.

Non saranno ritenute valide le richieste inviate ad indirizzi di posta elettronica diversi da quello indicato o inviate dopo il 31 ottobre. Si ricorda altresì che gli aventi diritto al rimborso citati dall’articolo 215 del decreto Rilancio, sono: studenti pendolari con abbonamento annuale emesso ante 23 febbraio 2020; lavoratori pendolari con abbonamento annuale emesso ante 9 marzo 2020.

I voucher sono strettamente personali e non cedibili, non sono rimborsabili e una volta emessi non possono essere modificati. L’acquisto di abbonamenti con utilizzo di voucher è possibile solo presso le biglietterie aziendali e affiliate.

Scarica qui il modulo di autocertificazione