Arriva il freddo, a Genova da domani caloriferi accesi per 6 ore al giorno

Genova. Il Comune di Genova anticipa l’accensione dei caloriferi in città a causa del freddo arrivato in anticipo e delle centinaia di richieste arrivate in queste ore dai cittadini.

L’ordinanza sarà predisposta questa mattina. Si tratta di un anticipo rispetto alla norma, visto che Genova rientra nella fascia di accensione del 1 novembre. Per questo l’accensione sarà al momento per 6 ore al giorno e sarà facoltativa per ogni singolo condominio.

Superlavoro quindi per i manutentori degli impianti che si troveranno in queste ore con migliaia di richieste.

L’accensione anticipata – spiega l’assessore all’ambiente Matteo Campora – è legata al freddo ma anche alle esigenze delle molte persone che si trovano costrette in casa dalla quarantena”.