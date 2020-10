Apre la serratura del negozio per rubare, ladro inseguito e arrestato in Borgo Incrociati

Genova. Rocambolesco furto ieri mattina in via Orfani, nelle vicinanze di via Canevari. Un 35enne è riuscito ad aprire la serratura di un negozio per rubare all’interno, ma è stato arrestato dai carabinieri.

Mentre si stava impossessando di un cellulare, un computer portatile e di un portafoglio con all’interno circa 200 euro è stato sorpreso dal proprietario e si è dato alla fuga. Subito sul posto la pattuglia della stazione di Marassi, appresi elementi utili per individuare il fuggiasco, lo ha rintracciato e dopo un breve inseguimento a piedi lo ha bloccato nonostante tentasse di nascondersi in via Borgo Incrociati.

Identificato in R.H., proveniente dalla provincia di Varese ma di origine rom, gravato da numerosi pregiudizi di polizia e attualmente sottoposto alla semi libertà, è stato arrestato in flagranza di reato per “furto aggravato”. La refurtiva è stata recuperata e restituita. L’uomo è ora in attesa del rito direttissimo.