Anche un’azienda di Ne tra le “Imprese vincenti” del programma di Intesa San Paolo

Valgraveglia. Arriva oggi a Torino “Imprese Vincenti 2020”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane, in partnership con Bain&Company, ELITE e Gambero Rosso e, da quest’anno, Cerved e Microsoft Italia. La seconda edizione punta a dare evidenza anche ai segnali di reazione e di volontà di ripartenza di buona parte del tessuto imprenditoriale italiano, attraverso la testimonianza diretta degli imprenditori al digital tour che attraverserà tutta l’Italia, in 12 tappe complessive.

Nella tappa di Torino, si presentano 12 “Imprese Vincenti” con sede in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, per raccontare la propria storia d’impresa e le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo: tra queste, anche la F.P.T. Srl di Ne (Genova) – Fluid Power Technology – azienda specializzata nella progettazione e produzione di attrezzature oleodinamiche ad alta pressione per il sollevamento, il tensionamento ed il serraggio, che nel 2016 ha festeggiato i primi 50 anni di storia.

Le Imprese Vincenti dell’edizione 2020, veri e propri ‘campioni’ del proprio territorio, avranno l’opportunità di accedere a programmi di supporto allo sviluppo, advisory su posizionamento strategico, confronto con best practice internazionali e con la community ELITE, formazione e workshop.