Amt Genova, lunedì riapre la biglietteria di via Bobbio

Genova. Lunedì 12 ottobre riapre al pubblico la biglietteria di via Bobbio 250r; il punto vendita aziendale sarà aperto dal lunedì al venerdì con il consueto orario continuato, dalle 8.15 alle 16.00.

I locali di via Bobbio erano stati chiusi per consentire alcuni interventi relativi al rinnovamento dell’impianto elettrico e del sistema di condizionamento e aerazione in conformità con la normativa vigente.

Ricordiamo che sono attive anche le biglietterie di via Avio 9r, la biglietteria interna alla stazione metro di Brignole e l’AMT Point, a Palazzo Ducale, tutti aperti dalle ore 8.15 alle ore 16.00.

La biglietteria di Manin della ferrovia Genova – Casella è invece attiva nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 12.15; al sabato e festivi dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 12.45 alle 15.00 per la sola vendita di titoli di viaggio FGC (esclusi gli abbonamenti annuali).

I titoli di viaggio per il trasporto pubblico possono essere acquistati, inoltre, tramite la APP AMT, via SMS e sul sito internet aziendale; tutte le informazioni relative si possono consultare su www.amt.genova.it.