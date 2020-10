Ambulatorio Covid di Cornigliano, nel giorno dell’apertura “non negativo” un tampone su cinque

Genova. Oltre 150 tamponi antigenici eseguiti questa mattina nel primo giorno di apertura dell’ambulatorio per tamponi Covid a Villa Bombrini a Cornigliano.

Di questi i “non negativi” sono stati 30.

Una percentuale alta, uno su cinque, che dovrà essere confermata dal risultato del tampone molecolare che è stato eseguito immediatamente ma dovrà essere processato nelle prossime ore dal laboratorio del San Martino.

Se il dato è preoccupante la Asl3 sottolinea come le persone che si sono recata questa mattina a fare il tampone hanno spiegato in diversi casi di aver avuto contatti con persone risultate positive, quindi la percentuale non vada presa come dato generale.

Ricordiamo che come per l’Ambulatorio della Commenda, attivo dal 1° ottobre, l’accesso al servizio a Villa Bombrini è libero e gratuito con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13. I cittadini potranno accedere alla struttura a piedi tramite l’ingresso laterale di Villa Bombrini in Via L.A. Muratori 11R (cancello). All’arrivo viene consegnato un numero progressivo con l’orario di effettuazione del tampone.

Questa mattina, nel primo giorno di apertura, lunghe code per fare il test. Le prime persone si sono presentate alle 4 del mattino.