Ambulanze in attesa davanti al Galliera, Croce Rossa Vallescrivia: “Situazione insostenibile”

Genova. “A causa di sovraffollamento dei pronto soccorso genovesi, un nostro equipaggio, più di dieci ambulanze “bloccate”, inviato dalla centrale operativa 118 Genova Soccorso, è fermo presso il nosocomio dell’ospedale Galliera dalle ore 11.15″.

Lo scrivono alle 13e30 i volontari della Croce Rossa Comitato Vallescrivia alle prese con lunghe attese dovute non solo alla pressione sul pronto soccorso del Gallieria ma anche di altri nosocomi genovesi.

“Sta diventando insostenibile la situazione dei ricoveri, ammirevole è l’atteggiamento di tutto il personale sanitario, dalla Centrale Operativa 118 Genova, ai Medici, Infermieri e personale Oss degli Ospedali”, scrivono dalla Croce Rossa Italiana.

Al momento – 13e45 – la situazione del pronto soccorso vede un afflusso non indifferente su San Martino e Galliera, con 35 tra codici verdi e gialli, e 1 codice rosso, in attesa al policlinico, mentre al Galliera le attese sono nell’ordine di una dozzina di pazienti. Molte le persone in visita. Da segnalare anche l’Obi con 78 pazienti al villa Scassi di Sampierdarena.