Genova. Quattro giorni di esercitazione e di prova dei sistemi di allarme per altrettanti luoghi a rischio idrogeologico della nostra città, per testare la capacità e la funzionalità del sistema d’allarme: la Protezione civile di Genova simulerà un evento alluvionale e farà quindi funzionare le sirene installate nei municipi.

Questo è il calendario: martedì 13 ottobre dalle ore 10 e avrà termine nel corso della mattinata per i Torrenti Molinassi – Cantarena – Chiaravagna (Municipio 6 Medio Ponente – zona Sestri Ponente); mercoledì 14 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 per i Torrente Leiro (Municipio 7 Ponente – zona Voltri); mercoledì 14 ottobre dalle ore 14 alle ore 17 per il Rio Fegino ( Municipio 5 ValPolcevera – zona Fegino); giovedì 15 ottobre dalle ore 10 e avrà termine nel corso della mattinata per il Torrente Bisagno (Municipio 4 Media Val Bisagno – zona Staglieno).

La Protezione Civile del Comune di Genova promuove lo svolgimento dell’esercitazione con l’attuazione del “Piano di Protezione Civile Comunale” e delle procedure di attivazione dei sistemi di diffusione sonora (sirene)

La finalità è quella di verificare l’efficacia della risposta delle strutture operative del sistema comunale di protezione civile, testando i tempi di attivazione ed impiego delle strutture comunali e il flusso di informazioni ai diversi livelli di responsabilità, con l’obiettivo principale di condividere la risposta da parte della popolazione. Mediante i volontari di Protezione Civile, in questi giorni si stanno distribuendo i volantini informativi nelle zone interessate dall’esercitazione.