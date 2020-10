Genova. In attesa del passaggio della nuova perturbazione a Genova i maggiori problemi li crea il vento forte con raffiche ben oltre i 100 km/h che causano il crollo di alberi e cornicioni oltre ai numerosi interventi nella zona del Salone Nautico questo pomeriggio. Decine gli interventi dei vigili del fuoco.

Un grosso albero si è abbattuto in serata in corso Mentana, nel quartiere di Carignano, bloccando completamente la strada. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.

Altra situazione critica in val Varenna per la caduta di un albero in via Carpenara. Interrotti il traffico e il transito della linea 71 di Amt. Nel pomeriggio un ramo e alcuni calcinacci hanno ostruito via Fillak. Ad Albaro il vento ha strappato il tendone delle piscine.

Problemi anche in entroterra. A Ceranesi, sempre per un tronco abbattuto, è bloccata la strada per Canonero dalla località Geo.

In diverse zone della città si registrano sbalzi di tensione e blackout a tratti fin dalla prima serata.