Allerta meteo e mareggiata, annullata la Millevele: le quote in beneficenza al Gaslini

Genova. L’allerta arancione e le condizioni meteo proibitive previste per i prossimi giorni fanno saltare la Millevele, gara velistica che si svolge tradizionalmente durante il Salone Nautico di Genova. L’appuntamento, annullato dallo Yacht Club Italiano, era fissato per sabato 3 ottobre e avrebbero dovuto partecipare circa 200 imbarcazioni.

“Anche la Millevele alza bandiera bianca di fronte alle previsioni meteorologiche per la giornata di domani e, soprattutto, di sabato 3 ottobre – spiegano gli organizzatori in una nota -. Le onde di 4 metri e i venti di libeccio superiori ai 30 nodi previsti hanno imposto questa difficile scelta; resa ancor più doverosa per lo spirito della veleggiata che, come scritto più volte, è una festa in mare e un omaggio alla città cui partecipano imbarcazioni ed equipaggi di ogni genere e dimensione: professionisti, famiglie e gruppi di amici”.

Le quote di iscrizione già versate saranno devolute in beneficenza all’ospedale Gaslini di Genova.