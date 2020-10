Allerta arancione: scuole chiuse quasi ovunque, a Genova si decide alle 5 del mattino

Genova. Scuole chiuse pressoché ovunque sul territorio della città metropolitana di Genova, nel capoluogo invece restano aperte salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, in base a quello che accadrà nella notte nei singoli quartieri. Torna l’allerta arancione in autunno e si ripete lo scenario dell’anno scorso con la stessa strategia decisa dal sindaco Marco Bucci per limitare al massimo le chiusure.

A prendere l’ultima decisione sarà dunque il Coc che si riunirà intorno alle 5 del mattino. “Se nella notte ci saranno criticità che al mattino non saranno ancora risolte, potremo decidere di chiudere solo in alcuni quartieri”, ha spiegato il consigliere delegato alla protezione civile Sergio Gambino. Si attende la conferma ufficiale oggi pomeriggio dal Matitone, ma la linea è esattamente questa come del resto aveva confermato lo stesso Bucci.

I sindaci della Città metropolitana di Genova stanno optando in maggior parte per la chiusura. Ecco l’elenco dei comuni con scuole chiuse in continuo aggiornamento:

Chiavari (istituto Assarotti in viale Millo, via Castagnola e via Santa Chiara limitatamente all’edificio sul rio Bacezza)

Recco

Rapallo

Bargagli

Torriglia

Rovegno

Arenzano

Santa Margherita Ligure

Camogli

tutti i comuni della Valle Scrivia

tutti i comuni dell’alta Valpolcevera