Allerta arancione, scuole aperte in tutto il Comune di Genova. Bucci: “Ulteriore verifica domattina”

Genova. Domani mattina a Genova è prevista una allerta meteo di livello arancione a partire dalle 7 fino alle 17. Su tutto il territorio comunale però le scuole resteranno aperte.

A comunicarlo il sindaco Marco Bucci, durante il conseuto appuntamento stampa di aggiornamento sulla situazione sanitaria: il primo cittadino ha smentito la notizia di una chiusura di tutti gli istituti.

Come di consueto, però, alle 5 del mattino le strutture comunali, insieme ai tecnici della protezione civile e Arpal, faranno un aggiornamento sulla situazione per valutare eventuali evoluzioni della situazione meteo, ed eventualmente cambiare decisone in corsa.