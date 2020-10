Allerta arancione, a Genova scuole aperte ma torna la polemica: “Impossibile organizzarsi”

Genova. Scuole aperte in tutta la città di Genova. E’ la decisione ufficiale assunta dal Coc (centro operativo comunale) dopo aver preso atto che nella notte non ci sono state criticità legate all’allerta arancione. Dunque stamattina le lezioni si svolgeranno regolarmente.

Come anticipato ieri da Genova24 e confermato poi dalla protezione civile comunale, la decisione di chiudere in alcuni singoli quartieri sarebbe potuta arrivare questa mattina sulla base degli eventi della notte. Un metodo già sperimentato l’anno scorso che anche stavolta non ha mancato di creare polemiche.

Il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Massimo Ferrante ha citato in un post su Facebook il messaggio che il Comune avrebbe inviato ai dirigenti scolastici: “Buonasera, vi confermiamo lo stato di preallerta, la situazione potrebbe evolvere e peggiorare prima dell’alba, comportando l’innalzamento da arancione a rossa. Chiediamo cortesemente di porre attenzione alla messaggistica che potrebbe arrivare tra le 4 e le 5 del mattino”. Commenta Ferrante: “Ritengo incredibile chiedere alle famiglie di organizzarsi all’alba ma soprattutto denota la totale assenza di conoscenza delle dinamiche e problematiche familiari”.

In caso di passaggio all’allerta rossa durante l’orario scolastico gli studenti non vengono trattenuti in classe a meno che non entri in atto la fase operativa di allarme della protezione civile comunale (che può essere attivata anche con una allerta di colore diverso nel caso, ad esempio, che un rio sia vicino alla soglia di esondazione). Avevamo chiarito la questione in questo articolo (nel frattempo il Comune ha chiesto ai dirigenti scolastici di adeguare i loro piani di emergenza).

In molti altri comuni della città metropolitana di Genova oggi le scuole sono chiuse. Ecco l’elenco

Arenzano

Bargagli

Borzonasca

Busalla

Camogli

Campomorone

Casarza Ligure

Casella

Castiglione Chiavarese

Ceranesi

Cicagna

Cogoleto

Crocefieschi

Chiavari (limitatamente all’istituto Assarotti in viale Millo e alle scuole di via Castagnola e di via Santa Chiara per l’edificio sul rio Bacezza)

Isola del Cantone

Masone

Mezzanego

Mignanego

Moconesi

Montoggio

Ne

Rapallo

Ronco Scrivia

Rovegno

Santa Margherita Ligure

Savignone

Sant’Olcese

Serra Riccò

Sestri Levante

Sori

Torriglia

Valbrevenna

Vobbia

Per i comuni delle valli Orba e Stura (Masone, Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto), dove l’allerta arancione scatta a mezzogiorno, le scuole sono aperte ma con uscita anticipata degli alunni.