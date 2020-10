Alla guida di un autocarro rubato con chiavi e grimaldelli: 40enne genovese in manette

Genova. E’ stato fermato dai militari del radiomobile a bordo di un ape-car rubato quella stessa mattina.

Protagonista A.A., 40enne genovese. L’uomo, già in passato denunciato, è stato anche trovato in possesso di attrezzi vari per lo scasso senza saperne giustificare il motivo.

Il quarantenne è stato arrestato come indiziato di fermo. Il mezzo è stato restituito al proprietario.