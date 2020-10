Aeroporto di Genova, torna il volo da e per Parigi (ma solo per le vacanze di Natale)

Genova. La compagnia low cost Volotea ha annunciato oggi il lancio della sua nuova offerta commerciale per le vacanze natalizie 2020. Offerta che vede il vettore impegnato a rafforzare il suo network in Italia, Francia e Spagna e che, proprio a Genova, si traduce con l’avvio di un nuovo collegamento alla volta di Parigi Charles de Gaulle e con l’incremento delle frequenze sulle rotte già disponibili, in particolare Palermo e Catania, che vedono due voli al giorno in numerose date tra dicembre e gennaio.

Presso lo scalo ligure, Volotea propone, durante le festività natalizie, un totale di 6 rotte, 1 all’estero (Parigi Charles de Gaulle, novità 2020 disponibile dal 20 dicembre 1 volta a settimana e dal 27 dicembre con 2 frequenze settimanali), e 5 in Italia (Cagliari, Catania, Napoli, Palermo e Lamezia Terme) pari a circa 28.500 posti in vendita (+15% vs lo stesso periodo nel 2019).

Tutti i voli da Genova per la stagione invernale e per l’estate 2021 (che conta ben 20 destinazioni, di cui 10 in Italia e 10 tra Spagna e Grecia) sono già in vendita presso le agenzie di viaggio e sul sito di Volotea.

Sempre per il periodo natalizio, la compagnia ha annunciato in tutto il suo network europeo, l’avvio di 10 nuovi collegamenti e maggiori frequenze sulle sue rotte classiche.