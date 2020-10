Accusato di rapina e violenza sessuale, fugge per due volte dalla comunità: arrestato 17enne

Genova. Un anno fa era stato arrestato per rapina e violenza sessuale aggravata.

Il giudice per i minori del tribunale di Genova lo aveva prima messo in un carcere minorile, poi a settembre di quest’anno aveva deciso di trasferirlo in una comunità.

Il 17enne tuttavia dalla comunità, che si trova in provincia di Arezzo, è fuggito per ben due volte in poche settimane. Per questo il giudice ha deciso con un’ordinanza di custodia cautelare che dovrà tornare il carcere: ieri i poliziotti lo hanno così arrestato.