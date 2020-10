A tu per tu con Simone Balestrino e Roman Stefanzl, giocatori del Savona, squadra che domenica scorsa ha debuttato in Prima Categoria. Alla trasmissione partecipano anche l’attaccante Bartolomeo Gamba e il difensore Luca Gavarone, entrambi classe 2004, e il direttore generale Matteo Marenco.

Simone Balestrino, classe 1992, e Roman Stefanzl, centrocampista classe 1984, i due calciatori genovesi della squadra biancoblù, ci parlano dell’esordio vissuto a Sanremo contro la Carlin’s Boys, di come hanno affrontato la preparazione per il campionato e delle aspettative per la stagione.