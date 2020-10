A Limone Piemonte è alluvione: torrenti esondati, il paese è invaso da acqua e fango

Limone Piemonte. Situazione drammatica per il maltempo a Limone, meta di vacanze per molti genovesi e liguri amanti della montagna. Il paese è stato invaso dall’acqua dopo l’esondazione del torrente Vermenagna, affluente del Tanaro. In meno di 18 ore sono stati registrati quasi 500 millimetri di pioggia, un quantitativo elevatissimo.

La strada statale 20 è chiusa a salire all’altezza di Vernante, così come è inaccessibile il tunnel di Tenda, a causa delle due frane verificatesi sul versante francese, con annesso crollo di una porzione di carreggiata. In alcune zone di Limone manca la luce.

A causa delle piogge straordinarie sulle Alpi Liguri è grave anche la situazione di Garessio e Ormea, nel cuneese, dove il Tanaro è esondato in più punti dopo le 22. Si tratta della terza esondazione negli ultimi 26 anni.

Video, foto e info da Cuneo24.it