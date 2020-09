“Vogliamo il Pedibus”, i genitori si mobilitano per attivare il servizio in tutte le scuole di Genova

Genova. In occasione della Settimana Europea della Mobilità In occasione dellla settimana europea della mobilità sostenibile, l’associazione tRiciclo Bimbi a Basso Impatto insieme alla Rete Genova Sostenibile lancia una proposta ai genitori delle scuole elementari per un mese: dal 16 settembre al 16 ottobre viene richiesto di organizzare un Pedibus di prova con la classe (anche con 3 o 4 bimbi) per sensibilizzare il dirigente scolastico dell’Istituto e gli altri genitori ad attivarne la progettazione e a utilizzare questo “mezzo” nell’anno scolastico in corso.

“Perché utilizzare il Pedibus? – si legge nel comunicato stampa diffuso in queste ore – Andando a scuola a piedi è possibile essere in prima persona e con poco sforzo testimoni del messaggio della SEM “Emissioni zero, mobilità per tutti“. Sarebbe un grande messaggio che il seme delle emissioni zero venisse piantato proprio dai bambini, per questo chiediamo al Comune di Genova di immaginare scuole senza auto dando vita alle strade scolastiche e vorremmo che i Municipi dessero il sostegno necessario per far nascere pedibus in ogni quartiere collaborando con ASL 3, l’Ufficio Scolastico Regionale”.

Gli obiettivi di questa iniziativa sono quelli di disincentivare l’uso dell’auto privata per accompagnare i figli a scuola riducendo inquinamento e pericoli, insegnare ai bambini ad essere autonomi preferire “mezzi di trasporto” puliti garantire la puntualità degli scolari e garantire la loro sicurezza, abituarli a fare movimento consentire ai genitori di conciliare tempo famigliare e tempo lavorativo.

“Per partecipare è possibile compilare il FORM preparato da tRicilco, indicando le date in cui si desidera organizzare il Pedibus. Nella giornata scelta si partirà con i compagni esponendo il cartello #desideriodipedibus durante il tragitto e arrivati alla Scuola. “È importante scattare delle foto e pubblicarle su Facebook con lo stesso hashtag, l’hashtag #retegenovasostenibile, taggando tRiciclo – Bimbi a Basso Impatto. L’Associazione farà in modo di amplificare la voce dei genitori e portarne le istanze in sede istituzionale. Provarci è il primo passo, e di passi insieme per l’ambiente bisogna farne tanti per una nuova mobilità sostenibile. Per questo l’Associazione affianca la Rete Genova sostenibile anche nella richiesta di strade sicure davanti alle scuole, conclude il comunicato.