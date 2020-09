Vico Untoria, in casa 161 dosi tra cocaina e cannabis: due arresti

Genova. La polizia ha arrestato due senegalesi di 21 e 18 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spacco denunciandoli inoltre per ricettazione in concorso.

I poliziotti del commissariato Prè sono intervenuti ieri pomeriggio in un appartamento di vico Untoria in seguito alla segnalazione di alcuni residenti e commercianti della zona che denunciavano una fiorente attività di spaccio “casalingo” in un appartamento.

Gli inquilini abusivi dell’alloggio erano appunto due giovani senegalesi con alle spalle numerosi precedenti per spaccio, resistenza e lesioni.

Nell’alloggio fatiscente i poliziotti hanno sequestrato 161 dosi tra cocaina e cannabis per un peso complessivo di 82 grammi. Inoltre sono stati recuperati due cellulari provento di due diversi furti di alcuni giorni prima.

Sono attualmente in corso accertamenti sulla regolare gestione del contratto d’affitto