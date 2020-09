Genova. Code e rallentamenti sulla A12 si stanno registrando a seguito di un incidente avvenuto al termine della rampa di immissione dallo svincolo di Genova Est.

L’incidente è avvenuto verso le nove, sulla corsia di accelerazione per l’immissione verso Sestri Levante, dove due veicoli si sono scontrati, per fortuna senza gravi conseguenze per i guidatori.

Foto 2 di 2



Al momento sono in corso le operazioni di recupero dei mezzi e in direzione levante la coda è di alcuni chilometri, fino allo svincolo della A7.