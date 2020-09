Genova. Via Perlasca è stata chiusa al traffico per quasi un’ora in direzione monte a causa di un incidente avvenuto poco dopo le ore 8 di questa mattina.

Secondo le prime informazioni, sarebbero coinvolti almeno tre mezzi: un’auto in coda, dietro alla quale si è fermato uno dei due scooter guidato da una ragazza, e il secondo due ruote, che non è riuscito a fermarsi in tempo colpendo violentemente prima l’altra moto, poi la macchina.

Per fortuna, nonostante la dinamica, i feriti non sono gravi: il ragazzo del secondo scooter è stato trasportato in codice giallo al Villa Scassi, dopo un iniziale codice rosso, mentre la ragazza è stata medicata sul posto. Presenti anche i vigili del fuoco, il cui intervento è stato richiesto dalla polizia locale immediatamente giunta sul posto. Disagi per il traffico della zona.