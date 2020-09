Via della Maddalena, serve da bere a avventore già ubriaco: barista denunciato

Genova. Servire alcolici a persone già “colme” e in evidente stato di ubriachezza è un reato, che se compiuto può mettere a rischio, in casi più estremi e ripetuti, anche la licenza commerciale.

Nella mattinata, durante un normale servizio per il controllo del territorio, una pattuglia dei carabinieri, ha sorpreso all’interno di un esercizio pubblico sito in via Maddalena, l’esercente, un genovese di 56 anni, mentre somministrava delle bevande alcoliche ad un 49 enne colombiano, gravato da pregiudizi di polizia, in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Il barista è stato denunciato in stato di libertà per “somministrazione di bevande alcoliche a persona in manifesta ubriachezza”. Nel contesto, gli operanti, richiedevano all’A.G. competente la chiusura dell’esercizio commerciale.