Verifica sui titoli di viaggio Amt davanti a Brignole, uno su dieci senza biglietto

Genova. Continuano i controlli intensivi da parte dei Verificatori Titoli di Viaggio AMT con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’evasione tariffaria. Ieri pomeriggio, lunedì 21 settembre, la verifica intensiva si è svolta, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, alla stazione metro di Brignole.

12 Verificatori Titoli di Viaggio di AMT, in collaborazione con gli agenti della Polizia Municipale, hanno controllato 973 passeggeri riscontrando 95 situazioni di mancanza del titolo di viaggio, pari a un tasso di evasione del 9,7%. 15 dei 95 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di euro 41,50.

L’impegno che coinvolge i Verificatori Titoli di Viaggio nei controlli intensivi si somma alla verifica ordinaria che tutti i giorni viene svolta sui servizi gestiti da AMT per tutelare i cittadini che viaggiano regolarmente. La presenza della Polizia Municipale favorisce e facilita i controlli, in particolar modo in questo momento quelli relativi all’obbligo di indossare la mascherina a bordo dei mezzi pubblici, e consente una più efficace identificazione dei trasgressori e delle false dichiarazioni di identità.

Il piano di contrasto all’evasione di AMT proseguirà anche nelle prossime settimane.