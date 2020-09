Ventisette atlete del Basket Pegli in stage a Ovada

Genova. Sono 27 le atlete del Basket Pegli nate dal 2009 al 2005 che hanno preso parte allo stage pre stagionale ad Ovada con Andreas Brignoli e Paolo Remonti.

Questo il commento di Jacopo Oneto.

«Tre giorni utilissimi sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista di inizio. Queste ragazze avevano bisogno di stare insieme e di vivere la pallacanestro in maniera seminormale dopo tutto quello che abbiamo passato. E soprattutto dopo che la stagione precedente è stata interrotta così di netto. Sensazioni positive per tutto lo staff, sia da parte mia che da parte di Lara. Ora si riparte in palestra in Via Cialli e speriamo di continuare così»