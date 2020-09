Vela, domenica scatta l’ottavo Campionato della Lanterna

Genova. Si svolgerà da domenica 27 settembre a domenica 1 novembre a Genova l’ottavo Campionato della Lanterna, organizzato dal Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto con la collaborazione di Marina Genova, LNI Sestri Ponente, ASPN Enel, CN Il Mandraccio, LNI Sestri Ponente, CN Luigi Rum e Asper, il patrocinio del Comune, della Fiv e dell’Assonautica Genova.

Sabato pomeriggio il briefing, domenica la prima delle sei prove totali previste. Grandi aspettative per una manifestazione che vedrà scendere in acqua ben 52 imbarcazioni, suddivise nelle classi Regata, Gran Crociera e Monotipi. Una partecipazione straordinaria nel numero di concorrenti, che dimostra quanto gli sportivi di questa disciplina sentano la necessità di una ripartenza in grande stile, dopo gli innumerevoli eventi annullati causa Covid della passata stagione.

“La passione, l’agonismo, l’amore per il mare e per la nostra città animeranno come sempre le giornate di regata di questo nostro Campionato, ogni anno più avvincente e capace di regalare grandi emozioni di mare e di sportività – affermano gli organizzatori -. Il team del Circolo Nautico è pronto, gli equipaggi sono caldi ed ansiosi di animare il grande gioco della vela e allora, questa volta ancora, di nuovo e finalmente… diamo il via alle procedure di partenza”.

Questo è il calendario.

Sabato 26 settembre ore 18,30 Briefing

Domenica 27 settembre ore 10,30 Partenza regata 1

Sabato 10 ottobre ore 10,30 Partenza regata 2

Domenica 11 ottobre ore 10,30 Partenza regata 3

Sabato 24 ottobre ore 10,30 Partenza regata 4

Domenica 25 ottobre ore 10,30 Partenza regata 5

Sabato 31 ottobre ore 10,30 Partenza eventuale regata di recupero

Domenica 1 novembre ore 10,30 Partenza regata 6

ore 17,30 Premiazione