Vela d’altura: Che Stress 3 si aggiudica la Coppa Challenge Giorgio Gavino

Chiavari. Sabato 19 e domenica 20 settembre si è svolta a Chiavari la Coppa Giorgio e Lella Gavino, organizzata dallo Yacht Club Chiavari con il patrocinio del Comune di Chiavari, di Marina Chiavari e di Calata Ovest.

La manifestazione, che si è tenuta nelle acque del Golfo Tigullio, era aperta alle imbarcazioni d’altura delle classi ORC, IRC e Crociera.

Anche in questa edizione si sono presentate al via numerose imbarcazioni, trenta per la precisione. Però il tempo del fine settimana, afoso e poco ventilato, ha messo a dura prova la pazienza dei partecipanti alla regata.

Le imbarcazioni nella prima giornata si sono comunque cimentate in una prova, caratterizzata da mare calmo e vento dai 6 ai 10 nodi proveniente da Libeccio.

Domenica, invece, a causa della mancanza di vento e del temporale che si è poi verificato nel pomeriggio, la lunga attesa in mare di regatanti e giuria non è stata premiata e non è stato possibile effettuare altre prove.

La Coppa Challenge Giorgio Gavino, messa in palio dalla famiglia Gavino per l’imbarcazione che si aggiudica la vittoria nel raggruppamento ORC overall, è stata assegnata a Che Stress 3, J122 di Giancarlo Ghislanzoni (YC Italiano), che strappa quest’anno la vittoria al defender Capitani Coraggiosi 3, X-41 di Federico Felcini e Guido Santoro (YC Chiavari), piazzatosi al secondo posto.

Aria di Burrasca, di Franco Salmoiraghi (LNI Sestri Levante), si è aggiudicato la vittoria in classe ORC2. Nel raggruppamento IRC vittoria a Imxtinente di Adelio Frixione (YC Italiano).

In classe Crociera 1° Gruppo ha ottenuto la vittoria Catherine di Massimo Bonfante (LNI Sestri Levante), nel 2° gruppo Hard Rock di Massimo Uggè (LNI Sestri Levante), che si è aggiudicata così la vittoria per tre anni consecutivi. Nella classe J80 vittoria di Jeniale Eurosystem di Massimo Rama (LNI Sestri Levante).

Di seguito tutti i podi della coppa Coppa Giorgio e Lella Gavino 2020.

Classe Orc – Overall

Che Stress 3 di Giancarlo Ghislanzoni (YC Italiano)

Classe Orc – 1° Gruppo

1° Che Stress 3 di Giancarlo Ghislanzoni (YC Italiano)

2° Capitani Coraggiosi 3 di Federico Felcini e Guido Santoro (YC Chiavari)

3° Tengher di Alberto Magnani (YC Italiano)

Classe Orc – 2° Gruppo

1° Aria Di Burrasca di Franco Salmoiraghi (Lni Sestri Levante)

2° Strabilia di Stefano Taverna (Lni Sestri Levante)

Classe Irc

1° Imxtinente di Adelio Frixione (YC Italiano)

Classe Crociera – 1° Gruppo

1° Catherine di Massimo Bonfante (Lni Sestri Levante)

2° Jonathan Livingston di Giorgio Diana (CN Lavagna)

3° Alebi di Massimo Arrighi (YC Chiavari)

Classe Crociera – 2° Gruppo

1° Hard Rock di Massimo Uggè (Lni Sestri Levante)

2° Celestina 3 di Campodonico, Frixione e Vernengo (Lni Chiavari)

Classe J80

1° Jeniale Eurosystem di Massimo Rama (Lni Sestri Levante)

2° Cicoj di Claudio Cicconetti (CN Vele Vernazzolesi)

3° Padawan di Donald Hart (Lni Sestri Ponente)