Valpolcevera, rompe i finestrini delle auto per rubare: denunciato a piede libero

Genova. Ha rotto il finestrino di un’auto con un martello per cercare oggetti da rubare, ma gli agenti della polizia locale lo hanno visto e denunciato. Protagonista un 38enne di nazionalità camerunense in Valpolcevera nella mattina di ieri.

I finestrini di altre auto erano stati rotti in precedenza. Fermato dagli agenti, l’uomo ha cominciato a dare in escandescenze e a insultare gli agenti intervenuti, opponendo resistenza al fermo.

Gli operatori sono riusciti a bloccarlo non senza fatica e l’uomo è stato accompagnato presso i locali di piazza Ortiz per il fotosegnalamento. È risultato regolare sul territorio nazionale, ma privo di documenti con sé. È stato denunciato a piede libero per danneggiamenti, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per la mancanza dei documenti al seguito.