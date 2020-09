Val D’Aveto, donna anziana cade nel bosco e batte la testa: portata in elicottero al San Martino

Rezzoaglio. I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Cabanne in Val D’Aveto per soccorrere una donna di 79 anni che, in seguito ad una caduta in un bosco, vicino al torrente, ha riportato una ferita alla testa e un trauma cranico.

Sul posto anche l’automedica del 118 del Tigullio e la pubblica assistenza di Rezzoaglio.

Sul posto è stato fatto intervenire l’elicottero Drago. L’anziana è stata verricellata e trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova