Genova. Intervento sulle alture del Monte Fasce, alle spalle di Genova, dove il soccorso alpino è stato attivato ieri sera per un intervento di ricerca disperso.

La chiamata è arrivata dal figlio di un signore di 80 anni che non era rientrato a casa dopo esser uscito per andare per funghi.

Foto 2 di 2



Una squadra è partita per le ricerche e l’anziano è stato ritrovato in fondo a una scarpata, in prossimità del “sentiero colombiano”.

I tecnici del soccorso alpino hanno predisposto il recupero dalla scarpata, riportato l’uomo sul sentiero e di lì fino alla strada. L’uomo fortunatamente non aveva riportato traumi.

Una volta arrivati ai mezzi l’80enne è stato visitato, stava bene ed è tornato a casa con il figlio. Sul posto anche la Croce di Uscio e la squadra dei vigili del fuoco.