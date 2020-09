Uomo travolto da un treno ad Alassio, ferrovia nel caos e ripercussioni sul traffico a Genova

Alassio. Tragedia ad Alassio, dove questa mattina un uomo è stato travolto da un treno. Secondo quanto accertato, l’episodio si è verificato intorno alle 6 di questa mattina all’altezza del passaggio a livello in corrispondenza dell’Hotel Majestic.

Il traffico ferroviario è stato interrotto in entrambe le direzioni con molte ripercussioni sui treni tra Genova e il Ponente. Bloccato il treno coinvolto, l’Intercity Ventimiglia-Milano che sarebbe dovuto partire alle 7.19 da Principe. Cancellati anche diversi treni regionali.

I 20 passeggeri dell’Intercity hanno proseguito con un bus messo a disposizione da Trenitalia. È stato attivato un servizio sostitutivo nel tratto in cui il traffico è sospeso, in attesa dei rilievi di rito, tra Albenga e Andora.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 ed i volontari della croce rossa di Alassio, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. L’uomo non aveva addosso alcun documento personale, perciò la sua identificazione è tuttora in corso.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio, ma al momento l’ipotesi del gesto volontario resta la più accreditata.