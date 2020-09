Un candidato su quattro escluso dal concorso per Oss in Liguria: “Colpa della burocrazia”

Genova. Circa 2mila candidati, un quarto del totale, non sono stati ammessi al concorso pubblico indetto da Alisa per 274 operatori socio-sanitari in Liguria. È quanto denuncia la Cisl parlando di “vizi burocratici e difficoltà procedurali”.

“Con la dicitura ‘non ammissibili alla selezione di che trattasi per le motivazioni a fianco di ciascuno precisate‘ molti degli Oss che hanno tentato d’iscriversi al concorsone si sono scoperti non ammessi: 2mila aspiranti depennati a vario titolo per vizi di forma determinati, perlopiù, da una procedura assolutamente complessa sotto tutti gli aspetti, quello della chiarezza regolamentare in primis”, spiegano Gabriele Bertocchi e Andrea Manfredi, segretario generale e operatore di federazione della Fp Cisl Liguria.

“La procedura di iscrizione online – continuano – era particolarmente articolata e contorta, sicuramente di non immediata comprensione, ed esponeva a molti rischi di carattere compilativo nella fase di inserimento dati. Tale procedura ha infatti creato criticità, soprattutto in caso di secondo invio da parte dei candidati per l’integrazione degli allegati. Inoltre l’help desk preposto a informazioni e chiarimenti non ha sempre fornito risposte coerenti”.

Tra gli altri motivi di esclusione, cita il sindacato, la “mancanza di un documento attestante l’identità o un regolare titolo di soggiorno”, la “mancata produzione del provvedimento del titolo di studio che costituisce requisito specifico di ammissione per coloro che lo hanno conseguito all’estero”, la mancanza del “provvedimento di equipollenza e dichiarazione di valore”, ai quali si somma “una corposa gamma di motivazioni particolari, meno frequenti, ma di simile tenore”.

Ora il rischio è che “questa farraginosa burocrazia, oltre a ledere le speranze di una marea di lavoratori che aspirano legittimamente al tanto agognato posto pubblico, in caso di impugnazione possa bloccare l’intero concorso, gettando così in una profonda crisi il sistema sanità pubblica, la cui penuria di Oss è divenuta ormai insostenibile, al limite della paralisi organizzativa”.

La Cisl ritiene “assolutamente necessaria una rivisitazione della delibera che esclude questi candidati per vizi di forma, facilmente sanabili con banali integrazioni così come accade nella stragrande maggioranza di tutti gli altri concorsi pubblici, degni di una società che guarda alle persone e non solo alle regole”.