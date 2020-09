Ue, identità e rilancio economico: Pippo Rossetti e Irene Tinagli ne parlano al Mog

Genova. Unione Europea, identità e nuovo rilancio economico. Saranno questi i temi del dibattito che si terrà domani, venerdì 4 settembre, alle ore 17e30 presso la sala polivalente del Mog di via XX Settembre, piano rialzato.

Ospite d’eccezione dell’appuntamento nell’ambito della campagna elettorale sarà la deputata al Parlamento Europeo del Pd, Irene Tinagli.

Insieme a Pippo Rossetti, consigliere regionale del PD e coordinatore regionale Base Riformista, e Francesco Munari, professore ordinario di diritto dell’Unione Europea dell’Università degli Studi di Genova, parlerà delle misure per contrastare i danni causati dal Coronavirus in Liguria e di come posso essere utilizzati i fondi che l’Europa mette a disposizione per le Regioni.

L’incontro si svolgerà nel rispetto delle normative covid vigenti.