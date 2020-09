Turista di Bolzano vuole passare la notte al forte Ratti, poi si sente male e finisce in ospedale

Genova. Brutta disavventura ieri sera per un uomo di Bolzano in vacanza a Genova che aveva deciso di trascorrere la notte in mezzo alla natura.

L’avventuroso turista aveva deciso di “pernottare” al forte Ratti, sulle alture della Valbisagno, ma nel corso della serata ha accusato problemi respiratori e ha chiamato il numero unico d’emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino insieme ai vigili del fuoco e la pubblica assistenza di San Fruttuoso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.