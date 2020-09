Genova. Una tromba d’aria si è abbattuta questa notte su Sturla, nel levante cittadino, seminando letteralmente il panico per la sua forza distruttrice in tutto il quartiere e in quelli limitrofi di San Marino e Quato

Alcuni alberi, infatti, sono stati sradicati dal vento, cadendo rovinosamente a terra, come in viale Bernabò Brea, e addirittura una cancellata è stata divelta dal vento in zona via Tanini. Non si contano le grondaie strappate e le tende e i de hors sconquassati dalla furia degli elementi.

di 5 Galleria fotografica Tromba d'aria a Sturla









In via Vernazza un palazzo ha subito forti danni al tetto, quasi scoperchiato, mentre tutti gli impianti di raccolta delle acque, le grondaie, sono state abbattute: sul posto i pompieri che, dopo aver transennato la zona, hanno messo in sicurezza l’area, rimuovendo quanto possibile le parti ancora pericolanti

I vigilidelfuoco, quindi, hanno operato in loco praticamente tutta la notte, per decine di interventi partiti dalle chiamate allarmate dei cittadini del quartiere.