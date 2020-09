‘Train to be…cool’: la Polfer in trasferta al festival Andersen per i più piccoli

Sestri levante. Anche quest’anno la polizia ferroviaria ligure ha partecipato alla giornata della solidarietà, nell’ambito della manifestazione letteraria per bambini “Festival Andersen” che si svolge nelle vie principali del centro storico della cittadina turistica di Sestri Levante.

In Piazza Bo gli sgenti della polfer hanno presentato il progetto di educazione alla Legalità “Train to be…cool” che avvicina i più giovani all’utilizzo del treno per i primi viaggi in autonomia con filmati e giochi che suggeriscono, con leggerezza adatta all’età, i comportamenti corretti.

Lo stand, animato da operatori ormai esperti, ha attirato l’attenzione anche dei turisti stranieri ancora numerosi nella cittadina ligure in questo scorcio di settembre.