Torna Start, la notte bianca dell\'arte contemporanea genovese

Giovedì 8 ottobre 2020 dalle 18.00 alle 24.00

Torna START, la notte bianca dell’arte contemporanea a Genova

Giovedì 8 ottobre, a partire dalle ore 18.00, 21 gallerie per 21 inaugurazioni, torna START e si riaccende il centro storico e culturale di Genova.

Un’occasione diffusa per scoprire nuove prospettive sul contemporaneo navigando tra le gallerie che animano la scena artistica genovese.

Dopo un lustro di assenza, START restituisce il circuito dell’arte contemporanea al suo pubblico, illuminando la costellazione delle gallerie genovesi. Non è casuale che questo accada in un anno così complesso: la necessità di entusiasmo, novità e soprattutto il punto di vista privilegiato che l’arte può offrire nell’osservare il presente sono le ragioni e i motori che hanno mosso i galleristi genovesi a unirsi nuovamente nel 2020. START sarà dunque una serata di nuovi incontri (in completa sicurezza) e l’ occasione per avvicinarci a futuri scenari.

#ReSTART #GenovaStart #PressSTART #OneMoreStart

Gallerie partecipanti:

ABC Arte, Canepa Neri, Capoverso, Ellequadro, Etherea, Galleria Arte Studio, Galleria San Lorenzo, Guidi, Guidi & Schoen, Il Vicolo, Lazzaro, Leonardi V-Idea, Martini Ronchetti, Merighi, Pinksummer, Prisma Studio, Rebecca Container @ Studio PIA, Sharerevolution, Studio Rossetti, Unimediamodern, Vision Quest