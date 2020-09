Tiro con l’arco: sabato il Para Archery Open Day

Genova. Scoprire il fascino del tiro con l’arco offrendo agli assistiti Inail l’opportunità di cimentarsi in questo sport dall’alto valore inclusivo.

Con questa finalità, è stata organizzata per sabato 19 settembre a Genova, presso la struttura A.B.G. Asd, una manifestazione dimostrativa che permetterà ai partecipanti di cimentarsi in questa antica disciplina, e in seguito l’attivazione di corsi di avviamento sportivo Cip-Inail, come previsto dal Piano quadriennale per il reinserimento nella vita di relazione attraverso la pratica sportiva.

L’evento si svolge nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid: rilevamento della temperatura all’ingresso, uso obbligatorio della mascherina e utilizzo di dispenser per l’igienizzazione delle mani.