Tira un pugno sul cofano di una volante e si scaglia contro gli agenti: arrestato 29enne

Genova. Ubriaco ha tira un pugno senza apparente motivo al cofano di una volante che stanotte si trovava ferma in piazza De Ferrari.

Gli agenti, sbalorditi dal gesto, hanno immediatamente bloccato l’uomo, un 29enne genovese, che ha reagito colpendo i poliziotti con calci e pugni.

Anche in Questura il 29enne ha continuato a reagire con violenza fino a sferrare un dove “destro” a un agente procurandogli una ferita allo zigomo.

Il giovane è stato arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni. In tasca aveva anche un coltello lungo 9 cm, per questo è stato anche denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.