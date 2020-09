Genova. Ancora trasferimenti nella stagione 2020/2021, ormai iniziata.

In Eccellenza, il Ligorna comunica che in settimana ha dato il benvenuto ai difensori Luca Casalgrande, classe 1998, e Gabriel Padovan, classe 2000. Entrambi cresciuti nel settore govanile dell’Entella, andranno a completare la linea difensiva dell’organico a disposizione di mister Monteforte.

Foto 3 di 14



























Amichevole in orario mattutino per la Lavagnese, contro il Rivasamba di mister Cesaretti. Ancora fuori in via precauzionale Scorza, Avellino, Bacigalupo, Alluci, Romanengo, Perasso e Buongiorno ai quali si sono aggiunti dopo l’amichevole con la Virtus Entella Primavera anche Bei e Lauro.

Nella prima frazione hanno giocato Boschini, Oneto, Queirolo, Profumo, Orlando, Bagnato, Traverso, Cantatore, D’Orsi, Tripoli, Rovido. Nella ripresa in campo anche Ruggiero, Erroi, Rossini, Di Lisi, Raffo, Basso, Picasso, Di Vittorio, Panarello, Ozuna, Vatteroni.

La gara è terminata 3-2 per i bianconeri grazie alla doppietta di Tripoli (un gol su rigore) e alla rete di Cantatore. Per i calafati a segno Fontana e Padi entrambi su rigore.

Amichevole anche per il Busalla, che ha giocato con il Crocefieschi vincendo 5 a 0.

La Juniores del Busalla, guidata da mister Giorgio Lanzarone, ha vinto con il risultato di 4-2 contro la Superba.

Ancora due innesti per il Priaruggia G.Mora. Si tratta di Dario Vito, centrocampista classe 1996, cresciuto nell’Athletic Club Albaro e poi nelle giovanili di Genoa e Sampdoria; con le prime squadre ha giocato in Bogliasco e Athletic Club Liberi, e di Edoardo Carvelli, difensore classe 1996, cresciuto nell’Angelo Baiardo e poi nelle giovanili di Sampdoria, Ligorna e Lavagnese; con le prime squadre ha giocato in Little Club G.Mora e San Bernardino Solferino.

Priaruggia G.Mora che, con una rete di Zero al 45°, ha fermato sull‘1-1 in amichevole La Resistente, squadra di Seconda Categoria. La formazione dei biancorossi allenati da Mangini: Imperato, Carvelli (46° Perfumo) Uremassi (46° Atzori), Caprile, Luongo (46° Sciaccaluga), Pinazzi, Vito, Campanella, Zero (46° Buttaglieri), Ombrina (46° Messuri), Macciò (46° Ilariucci).

Nelle foto: un’immagine della Lavagnese, sei immagini di Busalla-Crocefieschi, quattro immagini di Busalla Juniores-Superba, i due nuovi giocatori del Ligorna, la formazione del Priaruggia G.Mora