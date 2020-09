Terremoto a Serravalle Scrivia di magnitudo di 3.1, scossa avvertita anche in provincia di Genova

Genova. Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina nei pressi di Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, alle 11,28: la magnitudo di 3,1 fanno classificare questo fenomeno come “leggero”, ma la scossa è stata avvertita anche in qualche comune dell’entroterra genovese, come Isola del Cantone e Busalla

L’evento è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, a 3 chilometri dal centro di Serravalle, ad una profondità di circa 25 chilometri.

L’ultimo evento simile si era verificato lo scorso giugno a Neirone in Val Fontanabuona, con una scossa di terremoto di magnitudo 2,7 della scala Richter e poi nell’Appennino Ligure-Emiliano lo scorso 16 aprile, quando una serie di scosse, le più forti di magnitudo 4,2, aveva interessato la zona della Val d’Aveto. In nessun caso si erano registrati danni