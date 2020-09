Terminal Psa: portuale positivo al Covid, 10 colleghi in quarantena

Genova. Un lavoratore portuale del terminal Psa di Pra’ è stato trovato positivo al coronavirus.

La notizia è stata diffusa ieri dalla direzione del terminal. Per la gestione del caso sono state attivate tutte le procedure concordate con i sindacati e rls. Per ottenerle i lavoratori avevano anche attuato una protesta lo scorso marzo con il blocco delle operazioni portuali per chiedere igienizzazioni e un protocollo di sicurezza.

Anche grazie alle nuove procedure il contagio è stato immediatamente contenuto: il lavoratore ha fornito i nominativi dei contatti rispetto agli ultimi giorni lavorativi e i colleghi che hanno avuto contatti diretti – 10 persone in tutto – sono stati messi in quarantena.

In base all’accordo per contatti diretti si intende un contatto ravvicinato di almeno 15 minuti senza mascherina e a meno di 1 m di distanza .

L’azienda ha inoltre fornito a tutti i lavoratori del terminal la possibilità di eseguire un tampone a carico dello stesso Psa in un laboratorio convenzionato con il terminale