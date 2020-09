Tamponamento tra tir al bivio A10/A26, coda per 4 chilometri da Arenzano a Pra’

Genova. Un tamponamento tra mezzi pesanti, fortunatamente senza gravi conseguenze per i conducenti dei camion, sta provocando diversi problemi sulla rete autostradale del ponente genovese. L’incidente si è verificato intorno alle 16.

In particolare sono segnalati dal sito di Autostrade per l’Italia e dalla Polizia Stradale fino a quattro chilometri di coda sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Arenzano e Pra’, in direzione del capoluogo ligure.

Coda anche sulla A26 Pra’-Gravellona Toce in direzione Genova, all’altezza del chilometro 6, per interventi urgenti di ripristino Della pavimentazione,