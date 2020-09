Svaligiano in piena notte due stabilimenti balneari: due arresti

Genova. Si sono introdotti in piena notte all’interno di due stabilimenti balneari di Cogoleto riuscendo a rubare in tutto circa 1500 euro.

Protagonisti due cittadini rumeni di 20 e 24 anni. A cercarli per il centro città e poi a individuarli nella zona della stazione i carabinieri di Pra’ e Voltri.

Sono stati trovati in possesso del denaro asportato e sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

Saranno processati per direttissima.