Sul bus senza mascherina si rifiuta di scendere: denunciato 63enne

Genova. A bordo di un bus della linea 13 senza mascherina si è rifiutato di scendere costringendo l’autista a fermare il mezzo e a chiamare le forze dell’ordine.

L’uomo, un genovese di 63 anni, ha causato così un’interruzione di pubblico servizio ed è stato denunciato dai carabinieri. Il 63enne è stato anche sanzionato per il mancato rispetto della normativa Covid.

Per mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale è stato sanzionato anche un 19enne albanese. E’ successo in centro storico durante un controllo dei carabinieri di Carignano nella zona delle movida. Il giovane è anche stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale visto che alla richiesta dei carabinieri di rispettare le norme, li ha insultati davanti ad altre persone.