Studente positivo al Covid al liceo Deledda, scuola chiusa e didattica a distanza per tutti

Genova. Un caso di positività al Covid-19 tra uno degli studenti del liceo linguistico Deledda di via Bertani ha reso necessaria una misura drastica da parte della dirigenza e della fondazione Fulgis (la partecipata comunale che gestisce l’istituto): tutti a casa, quindi didattica a distanza, fino a che almeno non sarà completata la sanificazione di tutti gli ambienti.

In queste ore i genitori hanno ricevuto una comunicazione da parte della direttrice in cui si parla di didattica a distanza da domani, 30 settembre, fino al 11 ottobre ma non è escluso – spiega l’assessore all’Istruzione del Comune Barbara Grosso – che possano tornare anche prima in classe.

La decisione di chiudere l’intero istituto (parliamo dell’edificio di via Bertani) e non di far restare a casa solo una classe è stata presa in maniera ancora più cautelativa rispetto a quelle che sono le disposizioni ministeriali.