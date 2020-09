Sparatoria a Voltri dopo una lite tra vicini: uomo colpito ad uno orecchio

Genova. Scene da Far West a Voltri, dove questa notte è scoppiata una violenta lite tra vicini di casa finita con un colpo di pistola che ha colpito un’orecchio di uomo, finito poi all’ospedale di Voltri.

L’episodio è avvenuto in via Novella verso l’una e mezza di notte: ancora non sono chiari i motivi alla base del diverbio tra gli abitanti delle due abitazioni, venuti alle mani probabilmente a causa di una questione di disturbo notturno.

Nel culmine della rissa è spuntata una pistola, da cui è stato esploso un colpo che per fortuna ho colpito di striscio l’orecchio di uomo, medicato poi dai medici del 118 intervenuti dopo le segnalazioni degli altri condomini. Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno sedato la violenta lite con tutti i provvedimenti del caso.