Sorpreso senza biglietto su un bus Amt, minaccia di morte e spintona i verificatori

Genova. Sorpreso su un autobus senza biglietto ha minacciato di morte i verificatori, poi ha iniziato a prenderli a spintoni rifiutandosi di comunicare le sue generalità. È successo ieri a Genova.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Il protagonista è un uomo di 33 anni, A.C., già gravato da precedenti di polizia.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che per rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.