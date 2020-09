Slam By Head, la Lubrano Academy ospita la terza tappa

Genova. Sono 211 gli iscritti alla terza tappa del circuito giovanile Slam By Head in programma da sabato 5 a domenica 20 settembre sui campi da tennis del parco di Valletta Cambiaso.

Dopo le prove di Spezia e Savona, in cabina di regia c’è la Lubrano Tennis Academy per un evento che registra la partecipazione di 134 ragazzi e 77 ragazze. Il tabellone più numeroso, con 48 iscritti, è relativo all’Under 14 maschile.

Per la compilazione dei tabelloni il giudice arbitro terrà conto in primis della classifica Fit; a parità di classifica si guardano i punti acquisiti nelle prove spezzina e savonese.

La terza tappa di Valletta decreterà i migliori otto per categoria (Under 10, Under 12, Under 14, Under 16 maschile e femminile) che parteciperanno al master finale.

